Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall in Klinikum

Schlotheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Mittwoch, gegen 7.30 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Ortslage Schlotheim informiert. Zwei Fahrzeugführer befuhren hintereinander die Gartenstraße, als der Fahrer des vorderen Fahrzeugs verkehrsbedingt abbremsen musste. Der nachfolgende Verkehrsteilnehmer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Der vorausfahrende Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

