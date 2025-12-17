Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht - Wer kann Angaben zur Tat machen?

Nordhausen (ots)

Am Sonntag, den 14. Dezember, versuchte in der Zeit von 08.15 Uhr bis 08.30 Uhr ein 35-Jähriger mit zwei weiteren Personen in der Töpferstraße durch das Aufhebeln eines Fensters einer Wohnung in diese einzudringen. Der Bewohner bemerkte den Einbruchsversuch und informierte die Polizei.

Durch das schnelle einschreiten der Polizeibeamten konnten alle drei Personen vorläufig festgenommen werden. Gegen den 35-jährigen Mann wurde indes ein Haftbefehl erlassen.

Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen suchen im Rahmen der Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens nach Zeugen, die zur Tatzeit die drei Personen im Bereich der Töpferstraße (Straßenbahnhaltestelle am Theater) wahrgenommen haben und Angaben zu deren Verhalten machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Kripo Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0324166

