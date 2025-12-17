PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht - Wer kann Angaben zur Tat machen?

Nordhausen (ots)

Am Sonntag, den 14. Dezember, versuchte in der Zeit von 08.15 Uhr bis 08.30 Uhr ein 35-Jähriger mit zwei weiteren Personen in der Töpferstraße durch das Aufhebeln eines Fensters einer Wohnung in diese einzudringen. Der Bewohner bemerkte den Einbruchsversuch und informierte die Polizei.

Durch das schnelle einschreiten der Polizeibeamten konnten alle drei Personen vorläufig festgenommen werden. Gegen den 35-jährigen Mann wurde indes ein Haftbefehl erlassen.

Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen suchen im Rahmen der Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens nach Zeugen, die zur Tatzeit die drei Personen im Bereich der Töpferstraße (Straßenbahnhaltestelle am Theater) wahrgenommen haben und Angaben zu deren Verhalten machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Kripo Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0324166

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 15:02

    LPI-NDH: Parkversuch auf Abwegen - Hyundai landet auf Gleisanlage

    Nordhausen (ots) - In der Grimmelallee schoss am Mittwochmorgen der Fahrer eines Hyundais buchstäblich über das Ziel - eine Parkbucht - hinaus und fand sich wenig später im Gleisbett der Nordhäuser Straßenbahn wieder. Bei dem Unfall, der sich gegen 07.40 Uhr ereignete, kam es zu keinen nennenswerten Schäden an dem Fahrzeug. Straßenbahn und Gleisanlage blieben unversehrt. Nur die Nerven der Straßenbahnfahrgäste ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:52

    LPI-NDH: Atemalkohol festgestellt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Dienstag wurde gegen 16.35 Uhr eine Verkehrskontrolle auf dem Karl-Liebknecht-Platz durchgeführt. Bei dem Fahrer eines VW Passat wurde im Rahmen der Überprüfungen ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,5 Promille ergab. Der Verkehrsteilnehmer wurde daraufhin in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:50

    LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln nach einem Einbruch, welcher sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 10. Dezember, und Dienstag, den 16. Dezember, in einer Kleingartenanlage Im Stürzetal ereignete. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenparzellen und zu den zugehörigen Bungalows. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren