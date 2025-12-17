Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln nach einem Einbruch, welcher sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 10. Dezember, und Dienstag, den 16. Dezember, in einer Kleingartenanlage Im Stürzetal ereignete. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenparzellen und zu den zugehörigen Bungalows. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Hierbei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittlungen aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0326514

