LPI-NDH: Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall ausgelaufen
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Im Kreuzungsbereich zwischen der Hospitalstraße und der Westspange kam es am Dienstag, gegen 16.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die die Kreuzung, als es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Audi kam. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Austretende Betriebsstoffe, die auf die Fahrbahn gelangten, wurden von den Kameraden der Feuerwehr abgebunden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.
