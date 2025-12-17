Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeugdiebe gesucht

Mühlhausen (ots)

Wie am Dienstag gegen 19 Uhr bekannt wurde, kam es bei einer Fleischerei in der Erfurter Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten aus diesen verschiedene Werkzeuge. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0326726

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell