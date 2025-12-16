Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fünf neue Fahrräder für die Jugendverkehrsschule Nordhausen

Nordhausen (ots)

Mit großer Freude konnten der Vorsitzende Olaf Salomon und Projektleiterin Carolin Sobik von der Kreisverkehrswacht Nordhausen e.V. am 16. Dezember insgesamt fünf neue Fahrräder mitsamt Helmen an die Jugendverkehrsschule des Landkreises Nordhausen übergeben. Die Übergabe erfolgte im Rahmen der Spendenaktion "100 Jahre - 1000 Räder" der Deutschen Verkehrswacht, welche im Jahr 2024 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums durchgeführt wurde.

Die Kreisverkehrswacht Nordhausen ist stolz darauf, mit insgesamt 10 Fahrrädern einschließlich Helmen im bundesweiten Vergleich aller Orts- und Kreisverkehrswachten den hervorragenden 2. Platz belegt zu haben.

Die Fahrräder werden für die schulbegleitende, motorische Fahrradausbildung in den 3. Klassen sowie für die Fahrradprüfung in der 4. Klasse verwendet.

Zu diesem äußerst erfreulichen Anlass nahm Herr Polizeioberrat Thomas Gubert, Leiter des Inspektionsdienstes Nordhausen, gemeinsam mit Herrn Polizeihauptmeister Mike Reichelt, welcher die Fahrradausbildung im an den Schulen im Landkreis Nordhausen mit Frau Polizeihauptmeistern Anja Müller durchführt, die neuen Fahrräder entgegen. Er bedankte sich bei allen Anwesenden, auch im Namen des Leiters der Landespolizeiinspektion Nordhausen, für die hervorragende und mehr als 32 Jahre bestehende Zusammenarbeit mit den Akteuren der Kreisverkehrswacht.

Ferner äußerten sie große Dankbarkeit über die hervorragende Unterstützung aus den Reihen der regionalen Wirtschaftsbetriebe, Institutionen sowie zahlreicher Privatpersonen, welche großzügig zur Spendenaktion beigesteuert hatten.

