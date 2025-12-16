Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im verletzt

Uder (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Dienstag, gegen 10.05 Uhr, über einen Verkehrsunfall im Bereich der Straße der Einheit informiert. Ein LKW und ein Pkw befuhren die benannte Straße hintereinander, als der vorausfahrende LKW seine Fahrt verlangsamte, um in die Bahnhofstraße abzubiegen. Die Fahrerin des Pkw bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Hierdurch wurde sie verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der Pkw war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

