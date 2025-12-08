Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gas und Bremse verwechselt - Seniorin prallt mit ihrem PKW gegen Hauswand

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am gestrigen Sonntag (07.12.2025) gegen 18:30 Uhr fuhr eine 81-jährige Geestländerin frontal mit ihrem Pkw Kia gegen die Hauswand eines Verbrauchermarktes in der Bergstraße in Bad Bederkesa.

Die Unfallverursacherin gab an, dass Sie eigentlich mit ihrem Pkw ausparken wollte. Dabei habe Sie das Gas- und Bremspedal verwechselt und war gegen die geklinkerte Hauswand geprallt. An der Klinkerfassade und am Pkw entstanden erhebliche Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell