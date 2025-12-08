POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B495 im Bereich Osten - junger Fahrzeugführer schwer verletzt
Cuxhaven (ots)
Osten. Am gestrigen Sonntagabend (07.12.2025) kam es gegen 19:30 Uhr auf der Bundesstraße 495 im Bereich der Einmündung Kranenweide/Lange Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Ostener kam hierbei mit seinem PKW aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Straßenbäume. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein nachfolgender PKW eines 41-jährigen Lamstedters wurde durch Trümmerteile ebenfalls beschädigt.
