Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27 - Pkw verunfallt alleinbeteiligt aufgrund von Unachtsamkeit

Am Abend des 06.12.2025, gegen 20:36 Uhr, kam es auf der A27 zwischen den Anschlussstelle Uthlede und Schwanewede zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Cuxhavener fuhr mit seinem Audi aus Unachtsamkeit einem vorausfahrendem Fahrzeug so nah auf, dass er um einen Zusammenstoß zu verhindern, diesem ausweichen musste. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort drei Mal mit der Mittelschutzplanke. Der Audi kam anschließend auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. In dem Pkw befanden sich insgesamt fünf Insassen von denen sich eine 22-jährige und eine 20-jährige Mitfahrerin leicht verletzten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000EUR. Die A27 musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig halbseitig gesperrt werden.

