POL-CUX: Brand einer Gartenlaube +++ Ortsschild entwendet +++ Verkehrsdelikte

Cuxhaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr / Radfahrer zeigt sich unbelehrbar

Geestland/Langen. Am Freitag, dem 05.12.2025, gegen 22:10 Uhr, wurden Beamte des Polizeikommissariats Geestland in der Sieverner Straße auf einen Radfahrer aufmerksam, weil dieser ihnen den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt hatte. Der 38-Jährige Geestländer wurde daraufhin kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Dem Radfahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und gegen diesen ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen 23:30 Uhr wurde der Mann erneut auffällig: Er wurde wiederum als Radfahrer festgestellt, obwohl ihm die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt worden war. Zu Beweiszwecken erfolgte eine erneute Blutentnahme und die Einleitung eines weiteren Strafverfahrens. Der Verursacher wurde danach in Polizeigewahrsam genommen.

Straßenverkehrsgefährdung / Zeugen gesucht

Geestland und Schiffdorf. Am Freitag, dem 05.12.2025, im Zeitraum von ca. 17:00 bis 17:30 Uhr, war eine 68-jährige aus Geestland mit ihrem Ford Ka von Bremerhaven kommend über Schiffdorf und Bramel nach Bederkesa unterwegs. Die Senorin soll hierbei sehr unsicher gefahren sein und hierbei auch auf die Gegenspur geraten sein. Verkehrsteilnehmer, welche hierdurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04743/9280, beim Polizeikommissariat Geestland zu melden. Von den Beamten wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, da sich die Seniorin trotz bekannter körperlicher Einschränkungen hinter das Steuer gesetzt hatte.

Ortsschild entwendet

Beverstedt. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag das Ortsschild "Brunshausen", welches an der Straße Im Dorfe in Beverstedt-Stubben aufgestellt gewesen ist. Augenscheinlich wurde das Schild mittels Trennschleifer demontiert. Es wird ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder gar die Tat selbst beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Schiffdorf (04706/9480) zu melden.

Brand einer Gartenlaube

Loxstedt. Am Freitagabend, gegen ca. 18:30 Uhr, kommt eines zum Brand einer Gartenlaube an der Lune, in der Straße Alte Ziegelei. Bereits am Mittwochabend wurden zwei benachbarte Gartenhütten durch Brandeinwirkung völlig zerstört. Die Löscharbeiten wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Nesse durchgeführt. Eine Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (04706/9480) zu melden.

