Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen und hohen Sachschäden in Lamstedt und der BAB27

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am gestrigen Donnerstag (04.12.2025) kam es gegen 16:15 Uhr auf der Bundesstraße 495 zwischen Lamstedt und Hemmoor zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 42-jährige Lamstedterin fuhr hierbei aus bislang unbekannten Gründen auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW einer 41-jährigen Lamstedterin auf. Durch den Unfall verletztes ich die Unfallverursacherin leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden an beiden PKW beträgt ca. 17.500 Euro

Loxstedt/BAB27. Gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB27 in Hohe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Bremerhaven befuhr mit seinem Pkw, den Überholfahrstreifen. Er bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge bremsten und versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei kollidierte er mit dem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzug und danach mit der Seitenschutzplanke. Er verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell