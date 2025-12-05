POL-CUX: Transporter ohne Versicherung auf der BAB27
Cuxhaven (ots)
Loxstedt/ BAB27. Am Donnerstag (04.12.2025) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 09:30 Uhr einen Transporter, Ford Transit, welcher zuvor auf der Autobahn aufgefallen war. In der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Transporter des 42-jährigen Oldenburgers bereits seit über fünf Monaten nicht mehr versichert war. Er musste im Anschluss sein Weiterkommen eigenständig organisieren, da die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt wurde.
