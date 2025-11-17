Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf - Bundespolizeirevier Braunschweig bittet um Hinweise nach exhibitionistischer Handlung in der Westfalenbahn

Hannover (ots)

Vechelde / Braunschweig - Am Samstagmorgen, gegen 06.50 Uhr, soll es in der Westfalenbahn, von Hannover in Richtung Braunschweig, im Bahnhof Vechelde zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer bislang unbekannten Frau gekommen sein.

Ein Zeuge informierte über das Zugpersonal die Bundespolizei in Braunschweig, dass sich die Frau hilfesuchend an ihn wandte. Sie schilderte gegenüber dem Zeugen, dass sich ein später festgestellter 27-jähriger Iraker in den Durchgang der Waggons vor sie gestellt und angefangen habe zu masturbieren. Im Hauptbahnhof Braunschweig konnte eine Bundespolizeistreife den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Geschädigte konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Der 27-Jährige wurde dem Bundespolizeirevier Braunschweig zugeführt. Nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen exhibitionistischer Handlungen und einer Gefährderansprache durfte er die Wache anschließend wieder verlassen.

Zeugen oder Geschädigte, die Informationen zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich im Bundespolizeirevier Braunschweig unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0531-239530

