BPOL-H: Zeugenaufruf der Bundespolizeiinspektion Hannover - 20 Männer stürmen Regionalzug ENNO und besprühen ihn mit Graffiti

Am Samstag, den 8. November, stürmten am Bahnhaltepunkt Dedenhausen kurz vor Mitternacht circa 20 Personen einen Regionalzug des Unternehmens ENNO. Sie zogen zwei Notbremsen, entriegelten vier Türen und besprühten anschließend gemeinschaftlich den Zug von außen auf einer Gesamtfläche von etwa 150 Quadratmetern.

Nachdem die Gruppe der Graffitisprayer mit ihrer Tat fertig war, verließen sie fluchtartig den Tatort in unbekannte Richtung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 30-40 Reisende im Zug, es gab keine Verletzten. Wie hoch die Schadenssumme ist, muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Bereits aufgezeichnetes Videomaterial wird derzeit ausgewertet; weitere Hinweise und Beweismittel können bei den Ermittlungen hilfreich sein und genutzt werden.

Zeugen, die Informationen zum Vorfall, möglichen Fluchtautos oder zu beteiligten Personen haben, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0511-30365-0.

Bild- oder Videomaterial kann jederzeit mit dem Hinweis "Graffiti" unter der folgenden E-Mail-Adresse hochgeladen werden: bpoli.hannover.video@bundespolizei.de.

