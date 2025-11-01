Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover

Hannover (ots)

Hannover - Am Samstag, in der Zeit von 16 bis 24 Uhr, führte die Bundespolizeiinspektion Hannover einen Schwerpunkteinsatz zur Verhinderung der Gewaltkriminalität und Einhaltung der geltenden Allgemeinverfügung im Hauptbahnhof Hannover durch. Der Einsatz verlief in enger Abstimmung und gemeinsam mit der Landespolizei Hannover und verlief sehr erfolgreich, denn es konnten Messer und gefährliche Gegenstände sichergestellt werden.

Die Bilanz des erfolgreichen Einsatzes in Zahlen:

- 75 Identitätsfeststellungen sowie 39 Durchsuchungen - 12 Platzverweise - Sicherstellungen von vier Messern und zwei Tierabwehrsprays

Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden zu den entsprechenden Verstößen eingeleitet. Weiterhin wurden darüber hinaus diverse Strafanzeigen (unter anderem wegen Körperverletzung) eingeleitet. Da es in der jüngeren Vergangenheit im Stadtgebiet zu mehreren Gewalttaten, unter anderem mit Messern kam, konnte durch den Schwerpunkteinsatz der Bundespolizeiinspektion Hannover abermals verdeutlicht werden, dass Waffen und Gegenstände im Hauptbahnhof nichts zu suchen haben und die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen Verstößen konsequent einleitet. Auch zukünftig wird es zu weiteren Schwerpunkteinsätzen zur Verhinderung der Gewaltkriminalität kommen, um die Sicherheit aller Menschen zu gewährleisten und das Sicherheitsgefühl noch weiter zu stärken.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell