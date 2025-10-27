Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizisten reanimieren Leblosen am Hauptbahnhof Hannover

Hannover (ots)

Am vergangenen Samstag kam es im Bereich des Nord-West-Ausgangs vom Hauptbahnhof Hannover zu Reanimationsmaßnahmen bei einem hilflosen 45-jährigen Mann aus der Ukraine. Passanten alarmierten die Wache der Bundespolizeiinspektion Hannover. Sofort schritten die Beamten zur Tat und retteten womöglich ein Menschenleben.

Zugetragen hatte sich der Vorfall gegen 11 Uhr vormittags im Bereich der Begrünungsanlage an der Kreuzung Lister Meile/Rundestraße. Sofort war klar, dass medizinische Hilfe dringend benötigt wurde, da der 45-Jährige blau anlief und keinen spürbaren Puls aufwies. Während der Weitergabe wichtiger Informationen an die Rettungsleitstelle führten die Beamten bis zum Eintreffen des Notarztes Reanimationsmaßnahmen durch. Nach Stabilisierung des Mannes durch den Rettungsdienst wurde der Ukrainer in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) zur weiteren Behandlung transportiert.

Dank des schnellen Einschreitens konnten die Bundespolizisten und der Rettungsdienst womöglich einen tragischen Ausgang verhindern.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell