Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf der Bundespolizeiinspektion Hannover nach körperlicher Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern im Hauptbahnhof Hannover

Hannover (ots)

Hannover, 25. Oktober 2025 - Die Bundespolizeiinspektion Hannover bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern am Samstag, den 25. Oktober, im Hauptbahnhof Hannover.

Am vergangenen Samstag, gegen 09:45 Uhr, kam es im Hauptbahnhof Hannover auf Bahnsteig 3/4 zu einer Auseinandersetzung zwischen ca. 50 Fußballanhängern des FC St. Pauli und ca. 50 Fußballanhängern des VfL Wolfsburg, die sich im abfahrbereiten Zug von Metronom befanden.

In der Folge kam es zu wechselseitigen Schlägen und Tritten zwischen den beiden Gruppen. Auch Baumaterial auf dem Bahnsteig wurde als Wurfgegenstände benutzt.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover führt die Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs. Bereits aufgezeichnetes Videomaterial wird derzeit ausgewertet; weitere Beweismittel können bei den Ermittlungen hilfreich sein und genutzt werden.

Zeugen, die Informationen zum Vorfall oder zu beteiligten Personen haben, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0511-30365-0

Bild- oder Videomaterial kann jederzeit mit dem Hinweis "Fußball" unter der folgenden E-Mail-Adresse hochgeladen werden: bpoli.hannover.video@bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell