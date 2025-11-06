Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei stoppt Mann mit Schreckschusswaffe im Hauptbahnhof Braunschweig

Hannover (ots)

Am Nachmittag des 05. November wurde die Bundespolizeiinspektion Hannover durch eine Zugbegleiterin und nach Hinweisen von Reisenden aus einer Regionalbahn über einen mit einer Schusswaffe bewaffneten Mann (21, deutsch) im Hauptbahnhof Braunschweig informiert. Alarmierte Bundespolizisten eilten in den Personentunnel und konnten den 21-Jährigen dank der Personenbeschreibung nur kurze Zeit später stellen. Die Schusswaffe, eine schwarze Pistole, trug der Mann sichtbar im Hosenbund.

Nach verbalen Aufforderungen gelang es den Einsatzkräften den Mann an der Wand zu fixieren und die mitgeführte Schusswaffe ohne weitere Zwischenfälle zu sichern. Bei der Pistole handelte es sich um eine funktionsfähige Schreckschusspistole mit gefülltem Magazin. Im Rahmen der weiteren Absuche nach anderen gefährlichen Gegenständen missachtete der 21-Jährige wiederholt die Anweisungen der Beamten, woraufhin er kurzzeitig gefesselt und der Dienststelle zugeführt werden musste. Nach Überprüfung der Identität und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle jedoch rund eine Stunde später wieder verlassen. Die Schreckschusspistole mitsamt der Munition wurde sichergestellt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Führens einer Schusswaffe ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinem Einsatz der Schreckschusspistole gegenüber anderen Personen. Die Gründe für seine Bewaffnung gilt es nun im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zu klären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell