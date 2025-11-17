Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Acht Monate Freiheitsstrafe - Bundespolizisten verhaften gesuchten Mann (42) im Hauptbahnhof Braunschweig

Hannover (ots)

Braunschweig - Am Samstagnachmittag, um 15:45 Uhr, wurde das Bundespolizeirevier Braunschweig über einen 42-jährigen Mann informiert, der ohne Fahrkarte mit einer Regionalbahn von Schöppenstedt nach Braunschweig fuhr. Im Braunschweiger Hauptbahnhof nahm eine Streife den Mann in Empfang und kontrollierte seine Personalien. Eine Abfrage im Fahndungssystem ergab, dass der polizeibekannte Mann durch die Justiz gesucht wurde. Er wurde rechtskräftig zu acht Monaten Freiheitsstrafe wegen Diebstahls verurteilt.

Er wurde vor Ort verhaftet und dem Bundespolizeirevier zugeführt. Nachdem die Beamten dort eine Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen einleiteten, wurde er zur Verbüßung der Haftstrafe der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

