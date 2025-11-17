PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Acht Monate Freiheitsstrafe - Bundespolizisten verhaften gesuchten Mann (42) im Hauptbahnhof Braunschweig

Hannover (ots)

Braunschweig - Am Samstagnachmittag, um 15:45 Uhr, wurde das Bundespolizeirevier Braunschweig über einen 42-jährigen Mann informiert, der ohne Fahrkarte mit einer Regionalbahn von Schöppenstedt nach Braunschweig fuhr. Im Braunschweiger Hauptbahnhof nahm eine Streife den Mann in Empfang und kontrollierte seine Personalien. Eine Abfrage im Fahndungssystem ergab, dass der polizeibekannte Mann durch die Justiz gesucht wurde. Er wurde rechtskräftig zu acht Monaten Freiheitsstrafe wegen Diebstahls verurteilt.

Er wurde vor Ort verhaftet und dem Bundespolizeirevier zugeführt. Nachdem die Beamten dort eine Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen einleiteten, wurde er zur Verbüßung der Haftstrafe der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Hannover
Kevin Müller
Tel.: 0162/2308369
E-Mail: kevin.mueller@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hannover
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren