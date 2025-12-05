Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nordseezauber & Blaulichtglanz - unser Weihnachts-Malwettbewerb!

Cuxhaven (ots)

Die Polizei Cuxhaven lädt auch in diesem Jahr alle kleinen Künstlerinnen und Künstler ein, ihre kreativsten Weihnachtsbilder rund um die Nordsee, die Festtage und das Blaulicht zum Strahlen zu bringen!

Ob winterlicher Strand, ein weihnachtlich geschmücktes Einsatzfahrzeug oder Santa am Hafen - zeigt uns, wie euer Cuxhavener Weihnachtszauber aussieht!

Teilnahmezeitraum: vom 06.12.2025 bis zum 21.12.2025

Abgabe/Einsendung: direkt bei der Polizeiinspektion Cuxhaven oder auch gerne per Email an pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

Bei Fragen gerne bei unserer Kollegin Britta Schumann aus dem Präventionsteam unter der Telefonnummer 04721 573107 melden.

Gewinne: Die drei schönsten Bilder werden prämiert und über unsere Kanäle veröffentlicht. Also Stifte raus, Fantasie an - wir freuen uns auf die Kunstwerke!

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell