Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu einer Streitigkeit machen?

Geismar (ots)

Am Montag kam es gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Friedensstraße zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 41 und 46 Jahren. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung beleidigte der 46-jährigen Täter sein Gegenüber mit herabwürdigenden und ehrverletzenden Worten. Weiterhin wurde der Jüngere bedroht und tätlich angegriffen. Hierbei trug der 41-Jährige Verletzungen davon.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung ein. Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat machen können, oder die Streitigkeit auf dem Parkplatz beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0325079

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell