LPI-NDH: Korrektur: Mopedfahrerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Sondershausen (ots)

Am Montag kam es gegen 15 Uhr in der Nordhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Mopedfahrerin verletzte. Beide an dem Unfall beteiligte Kleinkraftradfahrer befuhren hintereinander die benannte Straße in Richtung Schachtstraße. Als der vorausfahrende Fahrzeugführer nach rechts abbiegen wollte, bemerkte dies die nachfolgende Mopedfahrerin vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß stürzte die Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Moped und zog sich Verletzungen zu. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

