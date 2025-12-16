Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Drogenvortest positiv
Mühlhausen (ots)
Am Montagnachmittag unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich einen Autofahrer in der Sondershäuser Straße einer Verkehrskontrolle. Bei dem 48-Jährigen verwies ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Zur beweissicheren Dokumentation wurde in einem Klinikum eine Blutprobe entnommen. Dem Fahrer eines BMW wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.
