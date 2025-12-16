PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte trüben vorweihnachtliche Stimmung

Nordhausen (ots)

Die vorweihnachtliche Stimmung trübten Unbekannte in der Bahnhofstraße in Nordhausen bei dem Bewohner eines Mehrfamilienhauses. Wie am Montagabend bekannt wurde, hatten derzeit unbekannte Personen im Treppenhaus einen Nussknacker beschädigt und so einen Sachschaden verursacht.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und suchen Zeugen der Tat oder jene, die Hinwiese zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten sich bei der örtlichen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0325585

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

