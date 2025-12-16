Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 1 Uhr und 2.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Oskar-Cohn-Straße. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten dort u.a. Elektrogeräte wie eine Spielekonsole im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Außerdem entstand an einer Balkontür durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0325712

