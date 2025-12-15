PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwibbogen beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte haben in der Zeit vom 28. November bis Sonntag, 14. Dezember, einen Schwibbogen auf dem Weihnachtsmarkt, im Bereich des Nikolaiplatzes, mit Permanentmarker beschmiert. In weißer Farbe wurden auf einem abgebildeten Bergmann Symbole verfassungswidriger Organisationen aufgebracht. Der Sachschaden an dem mehr als sechs Meter langen Schwibbogen wird auf einen zweistelligen Bereich geschätzt.

Zu der politisch motivierten Sachbeschädigung hat der Staatsschutz in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0324972

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
