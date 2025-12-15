Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen beschädigt

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Freitag 19.30 Uhr bis Sonntag 15.30 Uhr wurden von einem Opel, welcher auf dem August-Bebel-Platz parkte, alle vier Reifen beschädigt, sodass sie in der Folge luftleer waren. An dem Fahrzeug des Typs Corsa entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisen zu dem Täter. Sie werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0324329

