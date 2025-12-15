Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher vertrieben

Bad Langensalza (ots)

Einen ungebetenen Gast bemerkte am Sonntag der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kleinspehnstraße. Beim Fernsehen nahm der 42-Jährige verdächtige Geräusche wahr und machte auf sich aufmerksam. Eine Unbekannte Person hatte das Türschloss zuvor manipuliert und war in die Wohnung eingedrungen. Als der Täter bemerkte, dass er wahrgenommen wurde, entfernte er sich kurzer Hand in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell