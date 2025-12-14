PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haftbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt

Greußen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 22:30 Uhr in der Greußener Neustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 29 -jährigen Männern deutscher Staatsangehörigkeit. Dabei wurde einer der beiden Beteiligten durch ein Messer lebensbedrohlich verletzt. Der Geschädigte musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Täter flüchtete vom Tatort und wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Sondershausen im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen festgenommen. Die unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht, sodass die Staatsanwaltschaft Mühlhausen Untersuchungshaft beantragte. Das Landgericht Mühlhausen gab heute dem Antrag statt und der 29 -Jährige wird aktuell in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Abstimmung zur weiteren Berichterstattung erfolgt am 15.12.2025 zwischen der LPI Nordhausen und der Staatsanwaltschaft Mühlhausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

