Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vielleicht doch ein Glühwein zuviel?

Sondershausen (ots)

Am Freitag Abend führte die Polizei Kontrollen im Rahmen von Veranstaltungen mit Weihnachtsbezug im Kyffhäuserkreis durch. Hierbei fiel den Beamten ein verdächtiger Pkw VW Golf auf, welcher um 21:20 Uhr in der Günterstraße von Sondershausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Beim 40 jährigen Golf Fahrer ist dabei Alkoholgeruch festgestellt worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus die Blutentnahme durchgeführt. Nun erwartet ihn, wenn sich dieser Wert bestätigt, ein Bußgeldverfahren mit Punkten und einem Fahrverbot.

