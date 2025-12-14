PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am 13.12.2025 gegen 05:10 Uhr befuhr die fahrerin eines PKW Skoda die L 1002 von Dietzenrode in Richtung Fretterode. Dabei stieß sie mit einem, plötzlich über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der PKW beschädigt, das Reh flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Personen wurde nicht verletzt.

Am Freitag dem 12.12.2025 gegen 14:45 Uhr wurde der 30 jährige Fahrer eines PKW BMW, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zum wiederholten fahrenderweise angetroffen obwohl ihm der Führerschein bereits seit Mai 2025 rechtskräftig entzogen wurde. Um weitere Straftaten zu verhindern wurde daher der PKW des Beschuldigten sichergestellt.

Am Samstag dem 13.12.2025 gegen 13:20 Uhr befuhr eine 30 jährige Frau mit ihrem E-Bike einen unbefestigten Feldweg in Verlängerung der Fleckenstraße bei Großbodungen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Bei dem Sturz wurde die Fahrerin schwer am Arm und an den Beinen verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Geringer Sachsachden entstand am Samstag, 13.12.2025 gegen 10:45 Uhr als die Fahrerin eines LKW Fiat in Heuthen, Vor der Wiese bei Rückwärtsfahren den hinter ihr stehenden PKW BMW ubersah und mit diesem zusammenstieß. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

