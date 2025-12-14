PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbrüche in Altengottern und Bad Langensalza

Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht vom Freitag zum Samstag in das Gemeindehaus und die Räumlichkeiten des örtlichen Sportvereins in Altengottern ein. Was die Täter dort vermuteten oder sich erhofften ist unklar. Es wurde jeweils hoher Sachschaden hinterlassen durch aufgebrochene Türen und Fenster. Aus dem Sportlerheim erbeuteten die Täter mehrere Kästen Bier und weitere Spirituosen. Die Polizei nahm die entsprechenden Anzeigen auf und erbittet Hinweise von möglichen Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können.

Bereits am Freitag wurde in Bad Langensalza auf dem Gelände des Japanischen Gartens ein Einbruch in einen Verkaufsstand angezeigt. Unbekannte öffneten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam die Tür der Hütte und erbeuteten daraus mehrere Waren und Getränke im Wert von über 350,00 Euro. Am Verkaufsstand entstand ein Schaden von ungefähr 250 Euro. Auch hier erbittet die Polizei sachdienliche Hinweise, die mit der Tat im Zusammenhang stehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

