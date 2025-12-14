PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Was auf den Straßen so los war

Nordhausen (ots)

Am Wochenende führten die Beamten des Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Nordhausen Schwerpunktkontrollen im öffentlichen Straßenverkehr durch. Zielstellung dieser Kontrollen war die Überprüfung und Feststellung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer sowie die Verkehrssicherheit der genutzten Fahrzeuge. Die Kontrollen erstreckten sich über den gesamten Landkreis Nordhausen, jedoch im Schwerpunkt auf das Stadtgebiet Nordhausen. Im Ergenis dieser Kontrollen wurden folgende Feststellungen zur Anzeige gebracht.

Drei Fahrzeugführern wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten und durchgeführt. Das Resultat dieser drei Tests überschritt den gesetzlichen Grenzwert von 1,1 Promille, sodass in diesen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet werden musste und die entsprechende Folgemaßnahmen durchgeführt wurden.

Ebenso wurden bei 6 Verkehrsteilnehmer ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welche alle positiv auf illegale Substanzen anschlugen. Gegen die 6 Betroffenen der Maßnahmen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weiterhin mussten die kontrollierenden Beamten in drei Fällen feststellen, dass die Kraftfahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besitzen. Hier wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

