LPI-NDH: Keller in Nordhausen aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten unbekannte Täter den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses in Nordhausen in der Johannes-Thal-Straße 32. In weiterer Folge brachen die Täter auf unbekannte Weise den Kellerverschlag eines 24-Jährigen Bewohners auf. Aus dem Keller entnahmen die Täter dann das dort abgestellte E-Bike der Marke Telefunken und verließnen den Tatort wieder. Der Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Nordhausen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahl ein. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten Kontakt mit der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631-96-0 aufzunehmen.

Aktenzeichen: 0323791/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

