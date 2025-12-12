Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autos mussten abgeschleppt werden

Körner (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Freitagmorgen, gegen 7.15 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Banhofstraße informiert. Zwei Autofahrer befuhren die genannte Straße in Fahrtrichtung Mühlhausen, als der vorausfahrende Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Fahrerin des nachfolgenden Fahrzeugs bemerkte dies, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, vermutlich zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw waren durch den Unfall allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

