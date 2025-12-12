Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Kinder nach Busunfall verletzt

Greußen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 07.25 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Schulbus und einem blauen Pkw. Der vorausfahrende Pkw hielt an einer Ampelanlage verkehrsbedingt an und der Bus fuhr anschließend auf diesen auf. Danach entfernte sich das blaue Auto von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, auf der Lindenstraße in Richtung Erfurt. Das Fahrzeug weist einen Unfallschaden im hinteren Bereich auf. An dem Schulbus entstand ebenfalls ein Sachschaden. Mindestens sechs Kinder wurden verletzt.

