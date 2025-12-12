PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Breitenworbis (ots)

Auf der Landstraße 1014 kam es am Donnerstag, gegen 18 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters beabsichtigte von einem Feldweg aus auf die Landstraße aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten VW. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren vor Ort zur Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 12.12.2025 – 10:51

    LPI-NDH: Auto in Tiefgarage zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

    Leinefelde (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln nach einer Sachbeschädigung, welche sich am Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, in einer Tiefgarage in der Bahnhofsstraße ereignete. Ersten Erkenntnissen nach zerkratzten ein oder mehrere Täter einen parkenden Opel mit einem unbekannten Gegenstand. Polizeibeamte leiteten Ermittlungen ein. Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:48

    LPI-NDH: Personenschaden nach Verkehrsunfall

    Großengottern (ots) - Am Donnerstag ereignet sich im 13.45 Uhr ein Verkehrsunfall Am Schießufer. In Folge eines Fehlers bei dem Beachten der Vorfahrtsregeln kollidierten zwei Autos miteinander. Eine 56-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der 87-jährige Fahrer eines Volkswagen muss sich nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls strafrechtlich verantworten. Die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:47

    LPI-NDH: Mehrere Ermittlungsverfahren nach Verkehrsunfall

    Urbach/UH (ots) - Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Urbach und Menteroda im Unstrut-Hainich-Kreis ein Verkehrsunfall, bei dem die 47-jährige Fahrerin eines Audi von der Fahrbahn abkam. Aus eigener Kraft kam die Frau mit ihrem Auto nicht mehr aus dem Straßengraben heraus, sodass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der ...

    mehr
