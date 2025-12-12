Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Ermittlungsverfahren nach Verkehrsunfall

Urbach/UH (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Urbach und Menteroda im Unstrut-Hainich-Kreis ein Verkehrsunfall, bei dem die 47-jährige Fahrerin eines Audi von der Fahrbahn abkam. Aus eigener Kraft kam die Frau mit ihrem Auto nicht mehr aus dem Straßengraben heraus, sodass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich fest, dass die Frau unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Auto nicht zugelassen hatte.

Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell