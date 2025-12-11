PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Mühlhausen (ots)

Auf einem Parkplatz im Papiermühlenweg kam es am Donnerstag, gegen 10.35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr den Parkplatz und wurde den ersten Ermittlungen zu Folge vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Diese wurde durch die Kollision leicht verletzt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 16:20

    LPI-NDH: Streitschlichter werden angegriffen und bedroht

    Mühlhausen (ots) - Gegen 20.08 Uhr kam es am Mittwoch im Bereich des Untermarktes zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem ein 27-Jähriger durch einen Streit mit einer Frau einigen Passanten aufgefallen war, kamen zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hinzu, um den Streit zu schlichten. Der Mann wurde zunehmend aggressiv gegenüber den Helfenden und wirkte körperlich auf diese ein. Verletzt wurde dabei ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 16:17

    LPI-NDH: Stromverteilerkasten bei Verkehrsunfall beschädigt

    Niederorschel (ots) - Wie am Mittwoch gegen 14 Uhr bekannt wurde, kam es in der Straße An der Krücke zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Zustellfahrzeugs beabsichtigte nach rechts auf die genannte Straße zu fahren. Hierbei kam es, aus bisher ungeklärter Ursache, zur Kollision mit einem dort befindlichen Stromverteilerkasten. Sowohl am Transporter als auch am Stromkasten entstand unfallbedingter Sachschaden, ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 16:15

    LPI-NDH: Einbrecher schlagen in Kleingartenanlage zu

    Mühlhausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln wegen Einbrüchen in zwei Gärten einer Kleingartenanlage, die sich im Zeitraum zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 13.45 Uhr, ereigneten. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Gärten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren