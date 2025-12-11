Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren
Mühlhausen (ots)
Auf einem Parkplatz im Papiermühlenweg kam es am Donnerstag, gegen 10.35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr den Parkplatz und wurde den ersten Ermittlungen zu Folge vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Diese wurde durch die Kollision leicht verletzt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.
