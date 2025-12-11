LPI-NDH: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Mühlhausen (ots) - Gegen 20.08 Uhr kam es am Mittwoch im Bereich des Untermarktes zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem ein 27-Jähriger durch einen Streit mit einer Frau einigen Passanten aufgefallen war, kamen zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hinzu, um den Streit zu schlichten. Der Mann wurde zunehmend aggressiv gegenüber den Helfenden und wirkte körperlich auf diese ein. Verletzt wurde dabei ...

mehr