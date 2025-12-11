Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromverteilerkasten bei Verkehrsunfall beschädigt

Niederorschel (ots)

Wie am Mittwoch gegen 14 Uhr bekannt wurde, kam es in der Straße An der Krücke zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Zustellfahrzeugs beabsichtigte nach rechts auf die genannte Straße zu fahren. Hierbei kam es, aus bisher ungeklärter Ursache, zur Kollision mit einem dort befindlichen Stromverteilerkasten. Sowohl am Transporter als auch am Stromkasten entstand unfallbedingter Sachschaden, welcher einen vorübergehenden Stromausfall nach sich zog. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

