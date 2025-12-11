Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fehler beim Fahrstreifenwechsel führt zum Zusammenstoß

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung im Bereich des Darrweg. Ein Autofahrer musste an der Kreuzung zur Helmstraße an einer Ampel anhalten. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sich der Fahrzeugführer falsch einordnete und anschließend versuchte seinen Fehler zu korrigieren. Beim Zurücksetzen stieß der Verkehrsteilnehmer an einen weiteren Pkw. Es entstand ein Sachschaden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur genauen Unfallursache.

