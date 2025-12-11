Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Kita - Sachschaden überwiegt gegenüber Beuteschaden

Altengottern (ots)

Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Altengottern fest, dass derzeit Unbekannte in das Gebäude gewaltsam eingedrungen waren. Die Kita befindet sich in der Straße des Kindes und wurde in der Zeit von Mittwoch 16.30 Uhr bis Donnerstag 05.50 Uhr aufgesucht und widerrechtlich betreten. Bei der Suche in verschiedenen Räumen richteten die Täter einen immensen Schaden an. Der Sachschaden ist etwa 500-mal so hoch, wie der Beuteschaden, der auf drei Euro Bargeld beziffert wird.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Täter machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0321590

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell