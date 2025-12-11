Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsinhaber nach Rauchentwicklung im Klinikum

Sondershausen (ots)

In der Frankenhäuser Straße kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. In einem Mehrfamilienhaus kam es in der Wohnung eines älteren Herren zu einer Rauchentwicklung, die in der Küche lokalisiert werden konnte. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in der Folge der Erhitzung von Speisen zu einer Rauchentwicklung. Hierdurch zog sich der Wohnungsinhaber vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu, weshalb er im Anschluss in ein Klinikum gebracht wurde. Eine weitere Bewohnerin des Hauses erlitt einen Schock und wurde medizinisch betreut. Durch die Rauchentwicklung entstand kein Sachschaden.

