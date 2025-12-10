PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte demolieren mehrere Autos

Heringen/Helme (ots)

Wie am Mittwoch, gegen 9.35 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Straße der Einheit zu einer Sachbeschädigung. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter bei zwei hintereinander geparkten Pkw Kratzer im Lack verursachten, bei einem der Fahrzeuge wurde zusätzlich die Antenne verbogen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten die Ermittlungen ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Sachverhaltsklärung geben können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0320735

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:20

    LPI-NDH: Einbrecher dringen in Kellerräume ein - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in der Stollberger Straße wurde zwischen Dienstagabend, gegen 18 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 9.15 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu den Kellerräumen des Hauses und verursachten hierbei einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Anschließend ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:20

    LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Leinefelde (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es, zwischen 21.15 Uhr und 7.45 Uhr, zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant am Conrad-Hentrich-Platz. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass mehrere bislang unbekannte Täter sich widerrechtlich Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafften und dort Bargeld und mehrere Gegenstände an sich nahmen. Anschließend flüchteten die Unbekannten ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:19

    LPI-NDH: Zwei Personen nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

    Ferna (ots) - Wie am Mittwoch, gegen 7.35 Uhr, bekannt wurde, kam es auf der Bundesstraße 247 zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr aus Richtung Teistungen in Richtung Ferna und beabsichtigte nach links abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren