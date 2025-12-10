Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte demolieren mehrere Autos

Heringen/Helme (ots)

Wie am Mittwoch, gegen 9.35 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Straße der Einheit zu einer Sachbeschädigung. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter bei zwei hintereinander geparkten Pkw Kratzer im Lack verursachten, bei einem der Fahrzeuge wurde zusätzlich die Antenne verbogen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten die Ermittlungen ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Sachverhaltsklärung geben können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0320735

