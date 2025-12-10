Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher dringen in Kellerräume ein - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Stollberger Straße wurde zwischen Dienstagabend, gegen 18 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 9.15 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu den Kellerräumen des Hauses und verursachten hierbei einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Entwendet wurde aktuellen Erkenntnissen zu Folge nichts. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0320760

