Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbrecher dringen in Kellerräume ein - Polizei sucht Zeugen
Nordhausen (ots)
Ein Mehrfamilienhaus in der Stollberger Straße wurde zwischen Dienstagabend, gegen 18 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 9.15 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu den Kellerräumen des Hauses und verursachten hierbei einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Entwendet wurde aktuellen Erkenntnissen zu Folge nichts. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.
Wer kann Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.
Aktenzeichen: 0320760
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell