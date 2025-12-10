LPI-NDH: Garage in Brand

Ilfeld (ots) - Am Dienstag, kurz nach 0 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Wurst- und Fleischautomaten, der sich an der Außenwand einer Fleischerei in der Ilgerstraße befindet. Der oder die Täter erbeuteten die Geldbestände und verursachten außerdem einen hohen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer die ...

