Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Garage in Brand
Mühlhausen (ots)
Am Mittwoch kam es kurz vor 12.30 Uhr zu einem Brand in einer Anbaugarage in der Straße Johannistal. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei ermitteln gegenwärtig vor Ort zur Klärung der Brandursache. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell