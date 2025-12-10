Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wurstautomat im Visier von Dieben

Ilfeld (ots)

Am Dienstag, kurz nach 0 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Wurst- und Fleischautomaten, der sich an der Außenwand einer Fleischerei in der Ilgerstraße befindet. Der oder die Täter erbeuteten die Geldbestände und verursachten außerdem einen hohen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.

Wer die Tat bemerkt hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0320863

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell