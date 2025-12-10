Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entzünden Zeitungen - Zeugen gesucht

Leinefelde (ots)

In der Nacht auf Mittwoch kam es, im Zeitraum zwischen 0.45 Uhr und 2.25 Uhr, zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung in der Bahnhofstraße. Ersten Ermittlungen zu Folge wird davon ausgegangen, dass ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter Zeitungen und Briefe, welche vor einem Haus abgelegt waren, in Brand setzten und anschließend flüchteten. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0320338

