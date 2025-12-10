Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorroller in Flammen
Mühlhausen (ots)
Am Dienstag ist ein Motorroller gegen 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hollenbacher Landstraße vollständig abgebrannt. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Der Fahrer des Rollers, welcher glücklicherweise unverletzt blieb, gab an, dass sich das Fahrzeug während der Fahrt plötzlich im Heckbereich entzündet hat. Der Motorroller musste abgeschleppt werden. Hinweise auf eine strafrechtliche Relevanz lagen nicht vor.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
