LPI-NDH: Motorroller in Flammen

Nordhausen (ots) - Nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend gegen 21.35 Uhr auf dem Nordhäuser Markt ereignete, ermittelt die Polizei gegen einen 35 Jahre alten Mann. Dieser steht im Verdacht, eine Frau beleidigt und diese in weiterer Folge zu Boden geschubst zu haben. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. Als der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf die Tat aufmerksam wurde und einschritt, wurde dieser von ...

